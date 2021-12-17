Home Sports JB's Sports Blog MUSTANGS WATCH PARTIES FOR NAIA TITLE GAME

MUSTANGS WATCH PARTIES FOR NAIA TITLE GAME

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Woody Gottburg
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RESTAURANTS AND BARS AROUND SIOUXLAND HAVE PARTNERED WITH MORNINGSIDE UNIVERSITY TO HOLD WATCH PARTIES FOR THE NAIA FOOTBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME AT 5 P.M. SATURDAY.

THE LOCATIONS WERE PROVIDED WITH MORNINGSIDE SWAG TO GET INTO THE GAME-DAY SPIRIT AND CHEER ON THE MUSTANGS.

THE LIST OF BUSINESSES HOLDING WATCH PARTIES ARE:

THE WHEELHOUSE BAR & GRILL,
MILES INN
BODEGA 401
THE DON’S
P’S PIZZA HOUSE
MAJOR’S
MARTO BREWING CO.
CLYDE’S PUB & GRILL
BOB ROE’S POINT AFTER
BOB ROE’S POINT AFTER NORTH ENDZONE

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