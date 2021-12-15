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TORNADO WATCH FOR MUCH OF IOWA UNTIL 8 P.M. WEDNESDAY

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Woody Gottburg
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE STORM PREDICTION CENTER IN NORMAN, OKLAHOMA HAS ISSUED A TORNADO
WATCH UNTIL 8 P.M. WEDNESDAY NIGHT FOR MOST OF IOWA. 
IOWA COUNTIES INCLUDED ARE

ADAIR                ADAMS               APPANOOSE
AUDUBON              BLACK HAWK          BOONE
BREMER               BUENA VISTA         BUTLER
CALHOUN              CARROLL             CASS
CERRO GORDO          CHEROKEE            CLARKE
CLAY                 CRAWFORD            DALLAS
DAVIS                DECATUR             DICKINSON
EMMET                FRANKLIN            FREMONT
GREENE               GRUNDY              GUTHRIE
HAMILTON             HANCOCK             HARDIN
HARRISON             HUMBOLDT            IDA
JASPER               KOSSUTH             LUCAS
MADISON              MAHASKA             MARION
MARSHALL             MILLS               MONONA
MONROE               MONTGOMERY          O`BRIEN
OSCEOLA              PAGE                PALO ALTO
PLYMOUTH             POCAHONTAS          POLK
POTTAWATTAMIE        POWESHIEK           RINGGOLD
SAC                  SHELBY              SIOUX
STORY                TAMA                TAYLOR
UNION                WAPELLO             WARREN
WAYNE                WEBSTER             WINNEBAGO
WOODBURY             WORTH               WRIGHT

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