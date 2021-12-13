IOWA RED CROSS VOLUNTEERS TO PROVIDE HELP FOR KENTUCKY

IOWA VOLUNTEERS WITH THE AMERICAN RED CROSS ARE ALREADY PROVIDING HELP IN THE SOUTH AFTER WEEKEND STORMS SPUN OFF AT LEAST 50 TORNADOES IN EIGHT STATES.
JOSH MURRAY OF THE IOWA-NEBRASKA REGION OF THE RED CROSS SAYS MOST OF THE IOWANS ARE NOW IN WESTERN KENTUCKY, WHERE THE DAMAGE IS EXTREME AND ONE ENTIRE TOWN WAS NEARLY WIPED OFF THE MAP.
TORNS1 OC….RESPONDERS :10
DRIVING THOSE WHITE EMERGENCY RESPONSE VEHICLES, THE IOWA VOLUNTEERS WILL BE PROVIDING A RANGE OF SERVICES, FROM FEEDING AND SHELTERING TORNADO SURVIVORS TO HELPING THEM MENTALLY RECOVER FROM THE MASSIVE, DEVASTATING STORM.
TORNS3 OC….RESPONSE FOR US :19
THE NUMBER OF DEAD IS EXPECTED TO EXCEED 100 WITH MANY DOZENS INJURED AND A FEW THOUSAND LEFT HOMELESS.
ONE TORNADO WAS REPORTEDLY ON THE GROUND FOR MORE THAN 220 MILES.
IOWANS WHO WOULD LIKE TO HELP FINANCIALLY CAN CALL 800-RED CROSS, LOG ON TO WWW.REDCROSS.ORG, OR TEXT “REDCROSS” TO 90999 TO MAKE A $10 DONATION.
Radio Iowa, Photo courtesy Fox News