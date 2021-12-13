AT LEAST 200 IOWANS CLAIM UNEMPLOYMENT OVER COVID FIRINGS

STATE OFFICIALS SAY OVER TWO-HUNDRED IOWANS HAVE CLAIMED UNEMPLOYMENT BENEFITS AFTER BEING FIRED FOR NOT COMPLYING WITH WORKPLACE COVID-19 VACCINE MANDATES.
A STATE LAW PASSED IN LATE OCTOBER ALLOWS PEOPLE TO GET UNEMPLOYMENT BENEFITS IF THEIR REQUEST TO BE EXEMPT FROM A VACCINATION REQUIREMENT DUE TO RELIGIOUS OR MEDICAL REASONS IS DENIED.
DRAKE UNIVERSITY PROFESSOR DENISE HILL SAYS THE NUMBER COULD HAVE BEEN HIGHER IF JUDGES HADN’T ISSUED TEMPORARY ORDERS BLOCKING THE FEDERAL VACCINATION DEADLINE MANY WORKERS FACED ON JANUARY 4TH.
FIRED OC………STAYED TERMINATION.” :05
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT REPORTS 211 PEOPLE FIRED FROM AN IOWA BUSINESS FOR REFUSING TO GET VACCINATED FILED FOR UNEMPLOYMENT.
MORE THAN A THIRD OF THEM WORKED IN HEALTH CARE AND SOCIAL ASSISTANCE WITH ABOUT A FIFTH WORKING IN MANUFACTURING.
Radio Iowa