ROB SAND TO SEEK REELECTION AS IOWA AUDITOR

STATE AUDITOR ROB SAND HAS POSTED A VIDEO ONLINE TO ANNOUNCE HE INTENDS TO SEEK A SECOND TERM.
ROBSAND1 OC….SUPPOSED TO DO :14
SAND, AN ATTORNEY WHO HAD WORKED AS A PROSECUTOR IN THE IOWA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE, DEFEATED INCUMBENT REPUBLICAN STATE AUDITOR MARY MOSIMAN IN 2018.
ROBSAND2 OC….TO BE DONE :16
SAND, A DEMOCRAT, HAD BEEN CONSIDERING A RUN FOR GOVERNOR.
IOWA G-O-P CHAIRMAN JEFF KAUFMANN ACCUSES SAND OF USING THE AUDITOR’S OFFICE TO MAKE A PARTISAN ATTACK ON REPUBLICAN GOVERNOR KIM REYNOLDS’ USE OF PANDEMIC RELIEF TO PAY STAFF IN HER OFFICE LAST YEAR.