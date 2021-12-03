RICKETTS SAYS NO LOCKDOWNS OR MANDATES COMING FROM OMICRON CASES

GOVERNOR PETE RICKETTS SAYS THERE WILL BE NO LOCKDOWNS OR MANDATES ISSUED IN THE STATE FOLLOWING NEWS THAT THE OMICRON VARIANT OF CORONAVIRUS HAD BEEN IDENTIFIED IN NEBRASKA.
RICKETTS SAYS NEBRASKA HAS LEARNED HOW TO BALANCE LIVING A MORE NORMAL LIFE WHILE PROTECTING THEIR HEALTHCARE SYSTEM.
HE SAYS CORONAVIRUS WILL BE WITH US FOREVER AND THAT’S WHY THEY WILL CONTINUE THAT BALANCE WHILE ALSO URGING EVERYONE TO GET VACCINATED.
NEBRASKA HAS MAINTAINED ONE OF THE LOWEST CORONAVIRUS DEATH RATES AND PROTECTED HOSPITAL CAPACITY WITHOUT LOCKDOWNS, MASK MANDATES OR VACCINE MANDATES.
RICKETTS SAYS NEBRASKA WILL NOT FOLLOW THE BIDEN ADMINISTRATION OR WHAT HE CALLS DR. FAUCI’S DRACONIAN POLICIES.