IOWA SHOTGUN DEER HUNTING BEGINS SATURDAY

SATURDAY MARKS THE OPENING OF THE FIRST SHOTGUN DEER SEASON IN IOWA.
THE D-N-R’S TYLER HARMS OVERSEES DEER HERD MANAGEMENT AND SAYS ONE CHANGE FROM LAST YEAR IS THE DROPPING OF THE “BUCK ONLY” STATUS IN SOME COUNTIES.
DEERS1 OC….THOSE AREAS :16
HARMS SAYS HE’S HAD MANY QUESTIONS ABOUT A SURVEY THAT FOUND COVID IN DEER — AND HE REASSURES HUNTERS IT IS NOT A PROBLEM.
DEERS2 OC….WERE INFECTED :25
HE SAYS THE DEER TAKE NUMBERS HAVEN’T FLUCTUATED A LOT RECENTLY.
DEERS3 OC….THOUSAND MARK :13
HARMS REMINDS HUNTERS TO READ ALL THE SAFETY PRECAUTIONS BEFORE HEADING OUT.
DEERS4 OC….HUNTING TRIP :19
THE FIRST SHOTGUN DEER HUNTING SEASON RUNS THROUGH DECEMBER 8TH.
THE SECOND SHOTGUN SEASON RUNS FROM DECEMBER 11TH THROUGH THE 19TH.
Radio Iowa