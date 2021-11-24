SOUTH DAKOTA SUPREME COURT REJECTS MARIJUANA AMENDMENT A

SOUTH DAKOTA’S SUPREME COURT HAS RULED THAT AMENDMENT “A” PASSED BY VOTERS LAST NOVEMBER, LEGALIZING RECREATIONAL MARIJUANA IS INVALID.
THE COURT RULED, IN A FOUR TO ONE DECISION, THAT THE AMENDMENT VIOLATED THE SINGLE SUBJECT RULE OF THE STATE CONSTITUTION.
USD LAW SCHOOL DEAN NEIL FULTON SAYS THE SUPREME COURT WENT IN A DIFFERENT DIRECTION THAN THE CIRCUIT COURT:
SDPOT12 OC……….OTHER TOPICS. :12
FULTON SAYS THE RULING COULD APPLY TO OTHER CASES:
SDPOT13 OC…….OR NOT. :07
THE COURT FOUND THAT THE AMENDMENT EMBRACED THREE SEPARATE AND DISTINCT SUBJECTS: RECREATIONAL MARIJUANA, HEMP AND MEDICAL MARIJUANA.
SUPPORTERS OF THE AMENDMENT SAY ALL OF THOSE RELATE TO CANNABIS.
FULTON SAYS THEY DO HAVE A POINT:
SDPOT14 OC……..A DIFFERENT WAY :30
THE COURT ALSO NOTED THAT THEY DIDN’T FIND ANY OTHER STATE WHERE RECREATIONAL MARIJUANA, HEMP AND MEDICAL MARIJUANA WERE APPROVED IN A SINGLE VOTE.
Jerry Oster WNAX