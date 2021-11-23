Home Local News THUNE NOT READY TO ANNOUNCE RUN FOR 4TH TERM YET

THUNE NOT READY TO ANNOUNCE RUN FOR 4TH TERM YET

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Woody Gottburg
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SOUTH DAKOTA U.S. SENATOR JOHN THUNE SAID BACK IN AUGUST HE NEEDED MORE TIME TO DECIDE IF HE WOULD RUN FOR A 4TH TERM.
THE 60-YEAR-OLD THUNE SAYS THAT DECISION IS STILL COMING:

TERM1 OC…….THOSE DECISIONS :07

THUNE SAYS HE IS CONSIDERING A NUMBER OF FACTORS:

TERM2 OC,,,,,ABOUT THIS :15

THUNE SAYS HE ISN’T WORRIED ABOUT HOW THE POLITICS LINE UP FOR NEXT YEAR:

TERM3 OC……NEXT FEW WEEKS :17

THERE ARE AT LEAST TWO OTHER CANDIDATES TALKING ABOUT CHALLENGING THUNE IN A REPUBLICAN PRIMARY NEXT JUNE.

Jerry Oster WNAX

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