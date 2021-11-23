GREENWELL ELECTED AS NEW CITY SCHOOL BOARD PRESIDENT

THERE’S A NEW LOOK TO THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD AND THAT INCLUDES NEW LEADERSHIP.
INCUMBENT PERLA ALARCON-FLORY AND NEWCOMERS JAN GEORGE AND BOB MICHAELSON WERE SWORN IN TO THEIR NEW TERMS ON THE BOARD.
BUT ALARCON-FLORY WAS DEFEATED IN HER BID TO CONTINUE AS SCHOOL BOARD PRESIDENT.
DAN GREENWELL WAS ELECTED AS THE NEW BOARD PRESIDENT BY A 4-3 VOTE:
DAN4 OC………..NEED STAFF. :13
GREENWELL SAYS HE EXPECTS THE BOARD TO BE ACTIVE AND COMMUNICATE WITH EACH OTHER, AND NOT MICRO MANAGE:
DAN5 OC…….DON’T NEED MICROMANAGEMENT. :26
TAYLOR GOODVIN WAS ELECTED AS THE NEW VICE PRESIDENT OF THE BOARD, DEFEATING MONIQUE SCARLETT BY THE SAME 4-3 MARGIN:
TAYLOR10 OC..SIMPLE AS THAT. :17
PATTY BLANKENSHIP WILL CONTINUE AS DISTRICT TREASURER AND SEANIECE HEILMAN IS THE NEW BOARD SECRETARY.