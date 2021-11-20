SIOUX CITY MAN CONVICTED ON FEDERAL DRUG CHARGES

A SIOUX CITY MAN WHO SOLD LARGE QUANTITIES OF METH AROUND THE CITY HAS PLED GUILTY TO DRUG CHARGES IN FEDERAL COURT.
41-YEAR-OLD ISIDRO JARAMILLO WAS CONVICTED OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE AND POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE.
PROSECUTORS SAY JARAMILLO SOLD 6 POUNDS OF METH TO AN UNDERCOVER OFFICER FOR $10,000 IN MARCH.
A SUBSEQUENT SEARCH OF JARAMILLO’S RESIDENCE BY LAW ENFORCEMENT LOCATED ABOUT 3 POUNDS OF METH AND $10,000 IN CASH USED TO PURCHASE THE 6 POUNDS OF METHAMPHETAMINE.
JARAMILLO WAS PREVIOUSLY CONVICTED IN U.S. DISTRICT COURT IN NEBRASKA OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE.
HE REMAINS IN CUSTODY OF FEDERAL MARSHALS AND FACES A MANDATORY MINIMUM SENTENCE OF 15 YEARS’ IMPRISONMENT.