NEBRASKA JOBLESS RATE HITS NEW RECORD LOW

THE NEBRASKA DEPARTMENT OF LABOR SAYS FOR A SECOND STRAIGHT MONTH, THE STATE’S JOBLESS RATE HAS REACHED A RECORD LOW.
OFFICIALS SAY OCTOBER’S ONE-POINT-NINE-PERCENT UNEMPLOYMENT RATE IS EVEN LESS THAN THE TWO-PERCENT RATE IN SEPTEMBER.
IT’S ALSO WELL BELOW THE NATIONAL AVERAGE OF FOUR-POINT-SIX.
LINCOLN’S JOBLESS RATE IS ONE-POINT-THREE, AND OMAHA’S AT ONE-POINT-SEVEN.
IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE DROPPED A TENTH OF A POINT TO THREE-POINT-NINE PERCENT IN OCTOBER.
THE NUMBER OF UNEMPLOYED IOWANS DECREASED BY 15-HUNDRED LAST MONTH TO 64-THOUSAND-700.
THE TOTAL NUMBER OF PEOPLE WORKING IN THE STATE INCREASED BY 16-HUNDRED.
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAID IN OCTOBER IOWA SAW NET EMPLOYMENT GROWTH FOR THE FIFTH TIME IN THE LAST SIX MONTHS.