SMITH TO SEEK 2ND TERM IN IOWA SENATE

DEMOCRATIC STATE SENATOR JACKIE SMITH OF SIOUX CITY IS SEEKING A SECOND TERM IN DES MOINES.
SMITH REPRESENTS STATE SENATE DISTRICT 1 IN WOODBURY COUNTY, WHICH INCLUDES PARTS OF SIOUX CITY AND SURROUNDING COMMUNITIES.
SHE SAYS MANY OF THE PRIORITY ISSUES CONCERNING HER HAVEN’T CHANGED SINCE BEING ELECTED IN 2018:
SMITH6 OC……..HELP THAT. :12
SMITH ALSO WANTS TO SEE MORE PEOPLE GET BACK INTO THE WORKFORCE, ESPECIALLY WOMEN:
SMITH7 OC……….HELP OUR WORKFORCE. :23
SMITH IS A MEMBER OF THE AGRICULTURE, APPROPRIATIONS, EDUCATION, AND TRANSPORTATION COMMITTEES.
SHE IS A FORMER CHAIRWOMAN OF THE WOODBURY COUNTY BOARD OF SUPERVISORS,