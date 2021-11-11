THUNE CONCERNED OVER CHINA THREATS

U.S. DEFENSE LEADERS ARE WARNING ABOUT THE INCREASING CAPABILITIES AND ACTIONS OF THE CHINESE MILITARY.
SOUTH DAKOTA SENATOR JOHN THUNE SAYS THE U.S. HAS TO REACT:
THUNE33 OC..KEEP UP :33
CHINA HAS BEEN MAKING PROVOCATIVE MOVES TOWARD TAIWAN, WHICH THUNE SAYS COULD BE A FLASHPOINT:
THUNE34 OC…..IN THE REGION :18
THUNE SAYS TAIWAN IS STRATEGICALLY AND ECONOMICALLY IMPORTANT TO THE U.S.:
THUNE35 OC……….IN WHAT HAPPENS :20
THE U.S. DEFENSE BUDGET THIS YEAR WILL BE ABOUT SEVEN HUNDRED EIGHTY BILLION DOLLARS.
Jerry Oster WNAX