SD HOUSE PASSES MOTION TO BEGIN IMPEACHMENT PROCESS OF RAVNSBORG

THE SOUTH DAKOTA HOUSE HAS APPROVED A RESOLUTION THAT SETS IN MOTION THE IMPEACHMENT PROCESS OF ATTORNEY GENERAL JASON RAVNSBORG.
HOUSE MAJORITY LEADER KENT PETERSON OF SALEM OUTLINED THE RESOLUTION:
IMPEACH4 OC……AT THE END :23
THE COMMITTEE OF REPRESENTATIVES WILL INVESTIGATE AND MAKE A RECOMMENDATION TO THE FULL HOUSE AT A LATER DATE.
REPRESENTATIVE WILL MORTENSON OF PIERRE ADDED AN AMENDMENT TO CLARIFY HOUSE MEMBERS HAVE FULL ACCESS TO INFORMATION:
IMPEACH5 OC……….MAY BE REDACTED. :20
REPRESENTATIVE FRED DEUTSCH SAYS HE STILL HAS QUESTIONS ABOUT WHY RAVNSBORG IS BEING IMPEACHED:
IMPEACH6 OC……..LAW ENFORCEMENT :15
THE RESOLUTION PASSED ON A VOTE OF FIFTY-EIGHT TO TEN
Jerry Oster WNAX