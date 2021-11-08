MAN & DOG RESCUED FROM MORNINGSIDE HOUSE FIRE

A MAN AND HIS DOG ESCAPED SERIOUS INJURY WHEN A FIRE STARTED AT THEIR HOME AT 704 SOUTH LINN STREET JUST AFTER 8 A.M.MONDAY.
CAPTAIN RYAN COLLINS OF SIOUX CITY FIRE RESCUE SAYS THE MAN IS DISABLED AND COULDN’T LEAVE THE HOME AS SMOKE FILLED THE DWELLING:
LINNFIRE1 OC……THE STRUCTURE. :18
THE OCCUPANT OF THE HOME WAS TAKEN TO MERCYONE:
LINNEFIRE2 OC……..INSIDE THE RESIDENCE. :13
THE CAUSE OF THE FIRE WAS DETERMINED TO BE DISCARDED SMOKING MATERIALS WHICH IGNITED COMBUSTIBLE MATERIAL.
photo by CBS-14