GAVINS POINT DAM RELEASES TO BE REDUCED

WATER RELEASES FROM GAVINS POINT DAM NEAR YANKTON, SOUTH DAKOTA WILL BE REDUCED IN LATE NOVEMBER.
JOHN REMUS, CHIEF OF THE U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS MISSOURI RIVER WATER MANAGEMENT DIVISION SAYS GAVINS POINT RELEASES ARE CURRENTLY 28,000 CUBIC FEET PER SECOND.
RELEASE REDUCTIONS TO THE WINTER RATE OF 12,000 CFS ARE SCHEDULED TO BEGIN AROUND NOVEMBER 22ND WITH RELEASES GRADUALLY REDUCED BY 3,000 CFS A DAY UNTIL REACHING A RATE OF 14,000 CFS.
HE SAYS RELEASES WILL THEN BE PAUSED BEFORE STEPPING DOWN 1,000 CFS EVERY FIVE DAYS TO THE WINTER RELEASE.
THE NAVIGATION FLOW SUPPORT SEASON NORMALLY ENDS ON DECEMBER 1ST AT THE MOUTH OF THE MISSOURI RIVER.