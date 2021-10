NORTHWESTERN & MORNINGSIDE HOLD RANKINGS IN NAIA FOOTBALL POLL

THE NORTHWESTERN RED RAIDERS AND MORNINGSIDE MUSTANGS REMAIN RANKED SECOND AND THIRD IN THE LATEST NAIA COLLEGE FOOTBALL POLL.

DEFENDING NATIONAL CHAMPION LINDSEY WILSON OF KENTUCKY REMAINS NUMBER ONE.

MORNINGSIDE CAME FROM BEHIND IN THE 4TH QUARTER TO DEFEAT DORDT LAST SATURDAY.

THAT LOSS DROPPED THE DEFENDERS FROM 15TH TO 20TH IN THE POLL.

DORDT PLAYS AT NORTHWESTERN THIS SATURDAY IN ORANGE CITY.

RANK LAST SCHOOL [FIRST-PLACE VOTES] RECORD FINAL POINTS 1 1 Lindsey Wilson (Ky.) [18] 7-0 444 2 2 Northwestern (Iowa) 8-0 426 3 3 Morningside (Iowa) [1] 7-0 411 4 4 Grand View (Iowa) 8-0 393 5 6 Baker (Kan.) 7-1 374 6 7 Kansas Wesleyan 8-0 357 7 8 Indiana Wesleyan 6-1 344 8 10 Reinhardt (Ga.) 6-2 320 9 11 Marian (Ind.) 6-2 310 10 5 Concordia (Mich.) 5-1 286 11 12 Bethel (Kan.) 7-1 280 12 13 Keiser (Fla.) 5-2 250 13 16 Rocky Mountain (Mont.) 6-1 236 14 18 Langston (Okla.) 7-0 215 15 17 Southwestern (Kan.) 6-1 179 16 9 Ottawa (Ariz.) 6-1 176 17 19 Olivet Nazarene (Ill.) 5-2 165 18 21 Saint Xavier (Ill.) 5-2 142 19 14 Faulkner (Ala.) 6-1 131 20 15 Dordt (Iowa) 5-2 122 21 20 Georgetown (Ky.) 5-2 121 22 24 Bethel (Tenn.) 6-2 89 23 25 St. Thomas (Fla.) 8-0 80 24 NR Dickinson State (N.D.) 5-2 54 25 NR College of Idaho 5-2 52

Dropped from the poll: Montana Western, Valley City State (N.D.)