WOODBURY DEPUTY HONORED WITH LIFE SAVING AWARD

A WOODBURY COUNTY DEPUTY WAS PRESENTED A CITIZEN LIFE SAVER AWARD BY SIOUX CITY FIRE RESCUE IN A CEREMONY TUESDAY.
FIRE CHIEF TOM EVERETT PRESENTED THE AWARD TO SGT. DOUG BOETGER
FOR HIS ACTIONS ON JUNE 21ST AT A LOCAL PERKINS RESTAURANT:
AWARD1 OC………OF SGT. BOETGER. :23
BOETGER SAYS HE WAS SIMPLY PERFORMING HIS DUTY AS HE HAS BEEN TRAINED TO DO:
AWARD2 OC………..AT THE TIME. :25
BOETGER SAYS EMERGENCY MEDICAL TRAINING IS PROVIDED TO ALL LAW ENFORCEMENT PERSONNEL, AND DEPUTIES ARE OFTEN THE 1ST RESPONDERS TO A RURAL LOCATION:
AWARD3 OC………OF THE PATIENT. :27
THE CEREMONY WAS HELD AT POLICE AND FIRE HEADQUARTERS.