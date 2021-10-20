CITY POLICE TO TARGET & TOW ABANDONED VEHICLES

IF YOU HAVE A CAR OR TRUCK THAT DOESN’T RUN PARKED ON A SIOUX CITY STREET, IT MAY BE TOWED AWAY IN A COUPLE OF WEEKS.
SIOUX CITY POLICE SAY THEY WILL BE INCREASING THEIR EFFORTS TO REMOVE ABANDONED MOTOR VEHICLES FROM CITY STREETS.
THE EFFORT WILL TARGET VEHICLES THAT ARE DISABLED OR INOPERABLE, OR HAVE NOT HAD LICENSE PLATES OR CURRENT REGISTRATION FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME.
RECREATIONAL VEHICLES, BOATS, TRAILERS, AND OTHER EQUIPMENT THAT VIOLATE THE MUNICIPAL PARKING ORDINANCES WILL ALSO BE TOWED.
THE GOAL IS TO REMOVE PROBLEM VEHICLES FROM THE STREETS BEFORE THEY BECOME SNOW BOUND THIS COMING WINTER.
THE EFFORT IS EXPECTED TO BEGIN IN EARLY NOVEMBER.