GAS PRICES AT THE PUMP CONTINUE TO RISE

CRUDE OIL PRICES HAVE BEEN RISING, WHICH MEANS GASOLINE PRICES WILL CERTAINLY FOLLOW.
MEREDITH MITTS OF TRIPLE-A IOWA SAYS THE WEATHER IS GETTING COLDER AND REFINERIES ARE STARTING TO SWITCH TO THE WINTER BLENDS OF FUEL.
GASOLINE1 OC………..”27 CENTS” :18
MITTS SAYS MANY DIVERSE FACTORS ARE INVOLVED IN SETTING CRUDE OIL PRICES, MAKING IT DIFFICULT TO PREDICT WHAT MAY BE COMING.
GASOLINE2 OC…..”AND REFINED” :14
TRIPLE-A SAYS THE CHEAPEST GAS IN IOWA IS BEING SOLD IN COUNCIL BLUFFS AT TWO-99 A GALLON, WHILE IT’S MOST EXPENSIVE IN DUBUQUE AT THREE-14.
RADIO IOWA