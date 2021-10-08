HO-CHUNK TOPS $4 BILLION DOLLARS IN TOTAL REVENUE

HO-CHUNK, INCORPORATED CELEBRATED A FINANCIAL MILESTONE ON FRIDAY.
THE WINNEBAGO TRIBAL BASED CORPORATION REACHED $4-BILLION DOLLARS IN CUMULATIVE REVENUE SINCE STARTING 26 YEARS AGO.
LANCE MORGAN IS THE C-E-O OF HO-CHUNK:
BILLIONS1 OC………CELEBRATE THE MILESTONE. :26
HO-CHUNK STARTED IN 1995 AND HAD $400,000 IN REVENUE THAT FIRST YEAR.
THE COMPANY HAS EXPANDED INTO A NUMBER OF DIFFERENT VENTURES SINCE THAT TIME:
BILLIONS2 OC………..OF WHAT WE DO. :23
ONE OF THE NEWER VENTURES IS CASINO GAMING IN NEBRASKA.
CASINOS ARE BEING PLANNED FOR CONSTRUCTION IN LOCATIONS INCLUDING SOUTH SIOUX CITY:
BILLIONS3 OC…….TRIGGER ON IT. :22
HO-CHUNK’S REVENUE THIS YEAR WILL BE $375 MILLION DOLLARS.