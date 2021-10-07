GET ON THE BUS FOR THE SIOUXLAND UNITED WAY CAMPAIGN

IT’S TIME TO GET ON THE BUS FOR THE ANNUAL SIOUXLAND UNITED WAY CAMPAIGN.
THIS YEAR’S CAMPAIGN IS A MILESTONE, THE 100TH YEAR FOR THE EFFORT THAT HELPS FUND MANY LOCAL SERVICE AGENCIES.
IT’S BEING SPEARHEADED BY TYSON FRESH MEATS.
JON NEUMANN OF TYSON SAYS THE COMPANY HOPES TO SET A RECORD:
UWAY1 OC…FROM TYSON FOODS. :11
STEVE STOUFFER, WHO IS RETIRING AS THE HEAD OF TYSON’S LOCAL OPERATION, HOPES TO HAVE 100 PERCENT OF THEIR EMPLOYEES CONTRIBUTE THIS YEAR:
UWAY2 OC………PUT THE CHALLENGE OUT. :19
SIOUXLAND UNITED WAY DIRECTOR HEATHER HENNINGS SAYS SHE HOPES EVERYONE IN SIOUXLAND “GETS ON THE BUS” TO SUPPORT THE EFFORT:
UWAY3 OC……..HELPING US DO. :19
LAST YEAR THE SIOUXLAND UNITED WAY RAISED $3.2 MILLION DOLLARS.