LIHEAP UTILITY BILL PROGRAM TO HAVE MORE FUNDING

THE PROGRAM WHICH HELPS LOW-INCOME IOWANS WITH THEIR HEATING BILLS WILL HAVE MORE MONEY THIS YEAR.
CHRISTINE TAYLOR OVERSEES THE LOW INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM KNOWN AS LIHEAP.
FUND1 OC….OUR PROGRAM :32
THAT MONEY IS ON TOP OF WHAT THEY WILL GET FROM THE STATE. SHE SAYS THEY WILL BE PASSING THE EXTRA MONEY ONTO THE RECIPIENTS.
FUND2 OC….AMOUNT :15
TAYLOR SAYS THE SPRING PAYMENT IS IMPORTANT AS IT WILL COME AFTER THE MORATORIUM THAT PREVENTS UTILITY SHUTOFFS FOR LACK OF PAYMENT ENDS.
FUND3 OC….BEEN FEELING :15
TAYLOR SAYS THEY’VE ALREADY HELPED SOME IOWANS THROUGH THEIR EMERGENCY PROGRAM.
FUND4 OC….LITTLE EASIER :15
SHE SAYS THE UNPAID BILLS CAN GET QUITE HIGH.
FUND5 OC….MAKE ENOUGH :21
TO FIND OUT MORE ABOUT THE LIHEAP PROGRAM — CONTACT YOUR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY OR GO TO THE DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES WEBSITE.