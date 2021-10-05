LAWMAKERS DIVIDED OVER VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE SUPPORTS REAUTHORIZING THE VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT — BUT WITHOUT SOME OF THE GUN RESTRICTIONS THAT WON HOUSE APPROVAL THIS SPRING.
CGGUN6 OC………PROGRAM MANY TIMES.” :10
GRASSLEY SAYS WHILE HE’S SUPPORTED EXPANDING RIGHTS FOR VICTIMS OVER THE YEARS, GUN RESTRICTIONS FOR ACCUSED DOMESTIC ABUSERS IS A NO GO FOR HIM.
THE HOUSE-PASSED BILL WOULD BAR PEOPLE WITH TEMPORARY RESTRAINING ORDERS AND INDIVIDUALS CONVICTED OF STALKING FROM OWNING OR POSSESSING A GUN.
CGGUN7 OC…….A LOT OF PARTISANSHIP.” :22
THE SENATE JUDICIARY COMMITTEE HELD A HEARING ON THE VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT THIS (TUESDAY) MORNING.
GRASSLEY IS THE TOP REPUBLICAN ON THE COMMITTEE.