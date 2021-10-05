Home Local News BIG GIVE SURPASSES $187,000

BIG GIVE SURPASSES $187,000

By
Woody Gottburg
-
46
0
SHARE

OVER 1300 PEOPLE MADE DONATIONS TO THE ANNUAL SIOUXLAND BIG GIVE ON TUESDAY.

THE 24-HOUR DAY OF GIVING TO BENEFIT NEARLY 100 LOCAL CHARITIES AND ORGANIZATIONS RAISED OVER $156,723 IN CONTRIBUTIONS, PLUS ANOTHER $31-THOUSAND PLUS IN MATCHING FUNDS.

AS OF 4:30 P.M. WEDNESDAY THE GRAND TOTAL RAISED WAS $187,958.55

YOU MAY CHECK OUT THE TOTAL DONATIONS BY AGENCY ONLINE AT SIOUXLANDBIGGIVE.ORG

——————————————————

THE ANNUAL SIOUXLAND BIG GIVE TOOK PLACE TUESDAY, A 24-HOUR DAY OF GIVING TO BENEFIT NEARLY 100 LOCAL CHARITIES AND ORGANIZATIONS.

AS OF 10:45 P.M., THE MONEY RAISED TOTALED $173, 429.

MUCH OF THAT MONEY WILL GO TO SPECIFIC PROJECTS.

LEE GILL OF ROSECRANCE-JACKSON RECOVERY CENTERS SAYS THEIR AGENCY HAS A RECREATIONAL PURPOSE FOR THEIR DONATIONS:

BIGGIVE1 OC……BE SAFER. :15

FITZGERALD GRANT, DIRECTOR OF THE SANFORD CENTER, SAYS THEY HAVE SEVERAL PROGRAMS TO HELP LOCAL YOUTH THROUGH THEIR BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAM:

BIGGIVE2 OC……….POSITIVE ENVIRONMENT. :22

YOU MAY CHECK OUT THE TOTAL DONATIONS ONLINE AT SIOUXLANDBIGGIVE.ORG

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR