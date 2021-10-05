BIG GIVE SURPASSES $187,000

OVER 1300 PEOPLE MADE DONATIONS TO THE ANNUAL SIOUXLAND BIG GIVE ON TUESDAY.
THE 24-HOUR DAY OF GIVING TO BENEFIT NEARLY 100 LOCAL CHARITIES AND ORGANIZATIONS RAISED OVER $156,723 IN CONTRIBUTIONS, PLUS ANOTHER $31-THOUSAND PLUS IN MATCHING FUNDS.
AS OF 4:30 P.M. WEDNESDAY THE GRAND TOTAL RAISED WAS $187,958.55
YOU MAY CHECK OUT THE TOTAL DONATIONS BY AGENCY ONLINE AT SIOUXLANDBIGGIVE.ORG
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THE ANNUAL SIOUXLAND BIG GIVE TOOK PLACE TUESDAY, A 24-HOUR DAY OF GIVING TO BENEFIT NEARLY 100 LOCAL CHARITIES AND ORGANIZATIONS.
AS OF 10:45 P.M., THE MONEY RAISED TOTALED $173, 429.
MUCH OF THAT MONEY WILL GO TO SPECIFIC PROJECTS.
LEE GILL OF ROSECRANCE-JACKSON RECOVERY CENTERS SAYS THEIR AGENCY HAS A RECREATIONAL PURPOSE FOR THEIR DONATIONS:
BIGGIVE1 OC……BE SAFER. :15
FITZGERALD GRANT, DIRECTOR OF THE SANFORD CENTER, SAYS THEY HAVE SEVERAL PROGRAMS TO HELP LOCAL YOUTH THROUGH THEIR BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAM:
BIGGIVE2 OC……….POSITIVE ENVIRONMENT. :22
YOU MAY CHECK OUT THE TOTAL DONATIONS ONLINE AT SIOUXLANDBIGGIVE.ORG