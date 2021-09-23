BARRINGTON FIRE RULED SUSPICIOUS

FIRE DAMAGED A LINE OF GARAGES AND SOME VEHICLES AT A NORTHSIDE APARTMENT COMPLEX IN SIOUX CITY WEDNESDAY NIGHT.
INVESTIGATOR JOE RODRIQUEZ SAYS FIREFIGHTERS FOUND SMOKE AND FLAMES COMING FROM A GARAGE AT THE BARRINGTON PARK APARTMENTS AT 3634 GLEN OAKS BOULEVARD AROUND 7:30 P.M.
FIREJOE1 OC…….INSIDE OF IT. :15
RODRIQUEZ SAYS THE FIRE HAS BEEN RULED “SUSPICIOUS”
FIREJOE2 OC………ON THIS. :10
A SEPARATE VEHICLE ACROSS FROM THE STRUCTURE ALSO CAUGHT FIRE:
FIREJOE3 OC……….UNDER SUSPICIOUS. :09
NO INJURIES WERE REPORTED IN THE FIRE.
Photos by George Lindblade