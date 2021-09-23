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BARRINGTON FIRE RULED SUSPICIOUS

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Woody Gottburg
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FIRE DAMAGED A LINE OF GARAGES AND SOME VEHICLES AT A NORTHSIDE APARTMENT COMPLEX IN SIOUX CITY WEDNESDAY NIGHT.

INVESTIGATOR JOE RODRIQUEZ SAYS FIREFIGHTERS FOUND SMOKE AND FLAMES COMING FROM A GARAGE AT THE BARRINGTON PARK APARTMENTS AT 3634 GLEN OAKS BOULEVARD AROUND 7:30 P.M.

FIREJOE1 OC…….INSIDE OF IT. :15

RODRIQUEZ SAYS THE FIRE HAS BEEN RULED “SUSPICIOUS”

FIREJOE2 OC………ON THIS. :10

A SEPARATE VEHICLE ACROSS FROM THE STRUCTURE ALSO CAUGHT FIRE:

FIREJOE3 OC……….UNDER SUSPICIOUS. :09

NO INJURIES WERE REPORTED IN THE FIRE.

Photos by George Lindblade

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