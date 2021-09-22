PEDATI TO STEP DOWN AS IOWA MEDICAL DIRECTOR

IOWA HEALTH OFFICIALS SAY STATE MEDICAL DIRECTOR CAITLIN PEDATI IS LEAVING HER POST IN LATE OCTOBER.
DOCTOR PEDATI WAS THE MEDICAL EPIDEMIOLOGIST IN NEBRASKA BEFORE SHE WAS HIRED IN JUNE OF 2018 BY THE STATE OF IOWA.
THE IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH SAYS PEDATI “PLANS TO PURSUE NEW CAREER OPPORTUNITIES.”
GOVERNOR REYNOLDS THANKED PEDATI FOR HER OUTSTANDING SERVICE THROUGHOUT THE PANDEMIC.
REYNOLDS GAVE PEDATI A SIGNIFICANT PAY BOOST LAST YEAR, FOR AN ANNUAL SALARY OF 265-THOUSAND DOLLARS.
KELLY GARCIA, THE INTERIM DIRECTOR OF THE IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH, SAYS THE WORK OF THE LAST 18 MONTHS HAS BEEN DIFFICULT AT BEST AND PEDATI’S PERSONAL SACRIFICE IS TO BE COMMENDED.