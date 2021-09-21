BLOOD DONORS NEEDED NOW ACROSS TRI-STATE REGION

THERE’S A SHORTAGE IN AVAILABLE BLOOD SUPPLY FOR PATIENTS ACROSS THE TRI-STATE AREA
CLAIRE DEROIN OF SIOUX CITY’S LIFESERVE BLOOD CENTER, SAYS SUPPLIES HAVE TAKEN A HEAVY HIT IN RECENT DAYS AFTER MULTIPLE HOSPITALS IN CENTRAL IOWA PERFORMED TRANSFUSIONS ON SEVERAL PATIENTS:
CLAIRE1 OC….SCARY PLACE :17
A FIVE-DAY SUPPLY OF ANY GIVEN BLOOD TYPE IS CONSIDERED IDEAL, BUT DEROIN SAYS IT’S UNCOMMON TO HAVE THAT MUCH IN STOCK. SUPPLIES ARE NOW DANGEROUSLY LOW.
CLAIRE2 OC….IF YOU CAN :17
SHE SAYS ALL BLOOD TYPES ARE WELCOME.
CLAIRE3 OC….BLOOD CELLS :14
LIFESERVE PROVIDES BLOOD AND BLOOD PRODUCTS TO 120 HOSPITALS IN IOWA, NEBRASKA AND SOUTH DAKOTA.
UNDER A NEW PROGRAM CALLED “THANK THE DONOR,” SOME BLOOD DONORS MAY LATER RECEIVE NOTES FROM THE PATIENTS WHOSE LIVES THEY HELPED TO SAVE.