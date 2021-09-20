NEBRASKA HAS LOWEST UNEMPLOYMENT RATE IN U.S.

NEBRASKA’S UNEMPLOYMENT RATE HAS DROPPED TO 2.2%, THE LOWEST RECORDED LEVEL IN STATE HISTORY.
GOVERNOR PETE RICKETTS ISSUED A STATEMENT SAYING “THERE’S NEVER BEEN A BETTER TIME TO FIND A JOB IN NEBRASKA”.
HE ADDED THAT “WITH TENS OF THOUSANDS OF OPENINGS, NEBRASKANS AND PEOPLE ACROSS THE COUNTRY HAVE A CHANCE TO FIND THE OPPORTUNITY OF THEIR DREAMS HERE IN THE GOOD LIFE”.
NEBRASKA’S UNEMPLOYMENT RATE OF 2.2% IS CURRENTLY THE LOWEST IN THE NATION.
THE STATE’S LABOR FORCE PARTICIPATION IS 68.4%, TRAILING NORTH AND SOUTH DAKOTA.