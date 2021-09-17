REYNOLDS TEMPORARILY GRANTS HEAVIER GRAIN TRUCK LIMITS

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS SIGNED A PROCLAMATION RELATING TO THE WEIGHT LIMITS AND TRANSPORTATION OF GRAIN.
THE PROCLAMATION IS EFFECTIVE IMMEDIATELY AND CONTINUES THROUGH OCTOBER 17TH, ALLOWING VEHICLES TRANSPORTING CORN, SOYBEANS, HAY, STRAW, SILAGE AND STOVER TO BE OVERWEIGHT WITHOUT A PERMIT, BUT NOT EXCEEDING 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT.
THE PROCLAMATION APPLIES TO LOADS TRANSPORTED ON ALL HIGHWAYS WITHIN IOWA, EXCLUDING THE INTERSTATE SYSTEM, AND THOSE WHICH DO NOT EXCEED A MAXIMUM OF 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT, DO NOT EXCEED THE LEGAL MAXIMUM AXLE WEIGHT LIMIT OF 20,000 POUNDS AND COMPLY WITH POSTED LIMITS ON ROADS AND BRIDGES.