GET VACCINATED, WIN CASH IN CLAY COUNTY SOUTH DAKOTA

RESIDENTS IN CLAY COUNTY SOUTH DAKOTA CAN WIN A CASH AWARD FOR GETTING THEIR COVID-19 VACCINATION.
VERMILLION CITY MANAGER JOHN PRESCOTT SAYS THEIR CITY COUNCIL APPROVED THE
PROGRAM.
SWEEP1 OC….COMMUNITY :20
PRESCOTT SAYS THEY ARE USING SOME OF THE FEDERAL FUNDS THEY GOT THROUGH THE AMERICAN RECOVERY PROGRAM ACT.
SWEEP2 OC….SO FAR :16
PRESCOTT SAYS THE PROGRAM CAN BE AN INCENTIVE OR A REWARD.
SWEEP3 OC….CAN ENTER :11
DURING THE TEN WEEKS OF THE PROGRAM, THERE WILL BE TWO WINNERS OF TWENTY-FIVE HUNDRED DOLLARS EACH WEEK, WITH TWO RANDOM WINNERS OF FIVE THOUSAND DOLLARS.
Jerry Oster WNAX