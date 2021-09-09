VILSACK SAYS MEATPACKERS MUST BE HELD ACCOUNTABLE FOR UNFAIR PRACTICES

BIDEN ADMINISTRATION OFFICIALS SAY THE NATION’S FOUR MAJOR MEATPACKERS ARE ENGAGING IN PROFITEERING DURING THE PANDEMIC AND GENERATING RECORD OR NEAR-RECORD PROFITS THIS YEAR.
U-S AG SECRETARY TOM VILSACK SAYS IT’S TIME TO HOLD MEATPACKERS RESPONSIBLE FOR UNFAIR PRACTICES.
PROFIT1 OC……..THE GROCERY STORE.” :08
VILSACK AND OTHER MEMBERS OF THE ADMINISTRATION’S COMPETITIVENESS COUNCIL MEET FRIDAY TO DISCUSS WAYS TO ADDRESS CONSOLIDATION IN THE INDUSTRY.
PROFIT2 OC……CAN THAT BE?” :12
LEGISLATION INTRODUCED IN CONGRESS WOULD REQUIRE MORE DISCLOSURE OF THE PRICES MEATPACKERS ARE PAYING PRIVATE CONTRACTORS.
THAT MAY GIVE INDEPENDENT LIVESTOCK PRODUCERS A BETTER SENSE OF WHAT MEATPACKERS ARE WILLING TO PAY FOR CATTLE, HOGS AND POULTRY.
Radio Iowa