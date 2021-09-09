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VILSACK SAYS MEATPACKERS MUST BE HELD ACCOUNTABLE FOR UNFAIR PRACTICES

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Woody Gottburg
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BIDEN ADMINISTRATION OFFICIALS SAY THE NATION’S FOUR MAJOR MEATPACKERS ARE ENGAGING IN PROFITEERING DURING THE PANDEMIC AND GENERATING RECORD OR NEAR-RECORD PROFITS THIS YEAR.

U-S AG SECRETARY TOM VILSACK SAYS IT’S TIME TO HOLD MEATPACKERS RESPONSIBLE FOR UNFAIR PRACTICES.

PROFIT1 OC……..THE GROCERY STORE.” :08

VILSACK AND OTHER MEMBERS OF THE ADMINISTRATION’S COMPETITIVENESS COUNCIL MEET FRIDAY TO DISCUSS WAYS TO ADDRESS CONSOLIDATION IN THE INDUSTRY.

PROFIT2 OC……CAN THAT BE?” :12

LEGISLATION INTRODUCED IN CONGRESS WOULD REQUIRE MORE DISCLOSURE OF THE PRICES MEATPACKERS ARE PAYING PRIVATE CONTRACTORS.

THAT MAY GIVE INDEPENDENT LIVESTOCK PRODUCERS A BETTER SENSE OF WHAT MEATPACKERS ARE WILLING TO PAY FOR CATTLE, HOGS AND POULTRY.

Radio Iowa

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