GRASSLEY WANTS 9/11 RECORDS RELEASED

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY IS PRAISING PRESIDENT BIDEN FOR SIGNING AN EXECUTIVE ORDER BASED ON A BILL GRASSLEY CO-SPONSORED TO BOOST THE TRANSPARENCY OF GOVERNMENT RECORDS ABOUT THE NINE ELEVEN ATTACKS.
GRASSLEY SAYS THE MOVE IS DESIGNED TO HELP PEOPLE WHO WANT TO SUE SAUDI ARABIA FOR WHATEVER ROLE THAT NATION MAY HAVE PLAYED IN THE ATTACKS 20 YEARS AGO THIS WEEK.
CLASS1 OC….MADE PUBLIC :18
PRESIDENT BIDEN’S ORDER IS BASED ON THE BIPARTISAN SEPTEMBER 11TH TRANSPARENCY ACT, WHICH REQUIRES FEDERAL AGENCIES TO CONDUCT A DECLASSIFICATION REVIEW OF RECORDS RELATED TO THE ATTACKS.
GRASSLEY SAYS IT’S TIME FOR ALL OF THOSE DOCUMENTS TO BE OPENED.
CLASS2 OC….GOVERNMENT :21
GRASSLEY SAYS THE PUBLIC HAS LONG WAITED FOR A FULL PICTURE OF EVERYTHING THAT LED UP TO THE ATTACKS, “INCLUDING EVERYONE INVOLVED IN FUNDING, PLANNING AND PERPETRATING THESE HORRIFIC ACTS OF TERRORISM.”
CLASS3 OC….NOTHING :07
HE SAYS HE’S “GRATEFUL” FOR THE EXECUTIVE ORDER AS IT WILL BEGIN TO “PULL BACK THE CURTAIN ON THE 9/11 RECORDS SO THAT VICTIMS’ FAMILIES, SURVIVORS AND ALL AMERICANS CAN EXPEDITIOUSLY GET THE ANSWERS AND JUSTICE THEY DESERVE.”
Radio Iowa