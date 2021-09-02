KNOW THE HOUSE RULES IF YOU PLAN TO BET ON SPORTS

THE COLLEGE AND PRO FOOTBALL SEASONS ARE EXPECTED TO FEATURE A FULL SCHEDULE THIS SEASON — BUT SOME GAMES COULD BE CANCELED IF THERE IS A COVID-19 OUTBREAK.
WHAT HAPPENS IF YOU BET ON A GAME THAT GETS CANCELED? IOWA RACING AND GAMING ADMINISTRATOR, BRIAN OHORILKO (OH-RILL-KO) , SAYS SPORTS GAMBLING OPERATORS HAVE HOUSE RULES THAT DEAL WITH THAT POSSIBILITY.
RULES1 OC….TO ANOTHER :18
HE SAYS THE SPORTSBOOKS UPDATED THE RULES AS THE DETAILS CAME OUT ABOUT HOW THE N-F-L AND CONFERENCES WOULD HANDLE COVID.
RULES2 OC….LOOK AT IT :12
OHORILKO SAYS YOU SHOULD READ OVER THE HOUSE RULES BEFORE MAKING A BET THIS SEASON.
RULES3 OC….CANCELLATIONS :12
HE SAYS IT LIKELY WON’T BE A PROBLEM.
RULES4 OC….ACTIVE PLAYER :13
OHORILKO SAYS THE RACING AND GAMING COMMISSION WILL KEEP AN EYE ON THE SITUATION THROUGHOUT THE SEASON.
RULES5 OC….NOT FAIR :06
HE SAYS THE SPORTSBOOK OPERATORS ARE LOOKING FORWARD TO HAVING A FULL COLLEGE AND PRO FOOTBALL SEASON AFTER SEEING SO MANY GAMES CANCELED BY THE PANDEMIC IN 2020.
RADIO IOWA