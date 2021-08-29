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BAHENA RIVERA TO BE SENTENCED MONDAY FOR TIIBBETTS MURDER

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Woody Gottburg
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THE SENTENCING OF THE MAN CONVICTED OF THE MURDER OF COLLEGE STUDENT MOLLIE TIBBETTS TAKES PLACE MONDAY.

CRISTHIAN BAHENA RIVERA WAS FOUND GUILTY MAY 28TH AND HE FACES A MANDATORY LIFE SENTENCE FOR FIRST-DEGREE MURDER.

A WEEK BEFORE HIS SCHEDULED JULY SENTENCING, HIS ATTORNEYS FILED MOTIONS FOR A DELAY AS PART OF A REQUEST FOR A NEW TRIAL.

THEY TOLD THE COURT NEW WITNESSES HAD COME FORWARD SAYING ANOTHER MAN HAD CONFESSED TO THE 2018 KILLING.

JUDGE JOEL YATES DENIED THE REQUEST FOR A NEW TRIAL ON JULY 27TH.

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