GRASSLEY & ERNST REACTION TO KABUL ATTACK & AMERICAN DEATHS

REPUBLICAN SENATOR CHUCK GRASSLEY OF IOWA SAYS IT’S STOMACH-TURNING AND HEARTBREAKING TO HAVE LOST TWELVE OF OUR FELLOW AMERICANS TO A TERRORIST ATTACK AS THEY WORKED TO GRANT SAFE HAVEN TO THEIR FELLOW AMERICANS AND AFGHAN PARTNERS.
HE SAYS THE JUSTICE AWAITING THOSE WHO WERE COMPLICIT IN THIS COWARDLY ATTACK SHOULD SERVE AS A WARNING TO ANYONE ELSE WHO MIGHT DARE TO COMMIT ANY FURTHER BARBARIC ACTS OF VIOLENCE AGAINST OUR PEOPLE AND OUR ALLIES.
GRASSLEY SAYS THESE TRAGIC DEATHS DID NOT NEED TO OCCUR.
HE SAYS RIGHT NOW OUR COUNTRY’S FOCUS SHOULD REMAIN SQUARELY ON GETTING EVERY SINGLE AMERICAN AND ALLY OUT OF HARM’S WAY, AND POLITICS CAN WAIT.
BUT HE ADDED THE DAY WILL COME WHEN QUESTIONS ABOUT THIS DISORGANIZED AND DISASTROUS EXIT WILL HAVE TO BE ANSWERED.
HE SAYS AMERICANS DESERVE ACCOUNTABILITY FROM LEADERS WHO IGNORED WARNINGS AND PUT US IN THIS CATASTROPHIC SITUATION.
REPUBLICAN U.S. SENATOR JONI ERNST SAYS HER HEART IS BREAKING FOR THE FAMILIES AND LOVED ONES OF OUR TROOPS WHO WERE KILLED IN ACTION TODAY (THURSDAY) AT THE KABUL AIRPORT.
ERNST, WHO IS THE FIRST FEMALE COMBAT VETERAN TO SERVE IN THE SENATE AND A MEMBER OF THE ARMED SERVICES COMMITTEE, SAYS IT IS ABUNDANTLY CLEAR THOSE WISHING TO DO THE U.S. HARM LIKE AL-QAEDA, ISIS AND THE TALIBAN ARE STILL IN AFGHANISTAN.
SHE SAYS THE CHAOS, AND NOW CATASTROPHIC BLOODSHED, THAT HAS ENSUED IN AFGHANISTAN WAS BROUGHT ON BY THE PRESIDENT’S HAPHAZARD AND HASTY WITHDRAWAL OF U.S. FORCES.
ERNST SAYS THE DECISIONS BY PRESIDENT BIDEN AND HIS ADMINISTRATION HAVE UNDERMINED OUR NATIONAL SECURITY AND MADE AMERICA APPEAR AS A WEAK AND UNRELIABLE PARTNER.