TWO ARRESTED AFTER VEHICLE PURSUIT

TWO SIOUX CITY RESIDENTS ARE FACING CHARGES FOLLOWING A PURSUIT WEDNESDAY AFTERNOON THAT BEGAN WHEN POLICE WERE ASSISTING U.S. MARSHALS IN CHECKING A RESIDENCE IN THE 800 BLOCK OF 18TH ST FOR A MAN WITH A FEDERAL WARRANT FOR HIS ARREST.
OFFICERS SAW THE SUSPECT, 32-YEAR-OLD GERRY PATTERSON, GET INTO A CAR BEING DRIVEN BY A WOMAN AND ATTEMPTED TO STOP IT.
THE DRIVER, 38-YEAR-OLD VANESSA PEREZ, REFUSED TO STOP AND AT 18TH AND SUMMIT THE FLEEING CAR RAN A STOP SIGN AND WAS STRUCK BY ANOTHER VEHICLE NOT INVOLVED IN THE PURSUIT.
THE FLEEING CAR THEN STRUCK ANOTHER CAR IN THE 1800 BLOCK OF SUMMIT STREET.
DEPUTY MARSHALS ARRESTED PATTERSON ON A FEDERAL WARRANT RELATING TO PROBATION VIOLATIONS ON WEAPONS AND KIDNAPPING CHARGES.
PEREZ WAS HOSPITALIZED AND WILL FACE ELUDING AND TRAFFIC CHARGES AFTER SHE IS RELEASED FROM MEDICAL CARE.
SHE IS ALSO BEING INVESTIGATED FOR POSSIBLY BEING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS WHILE DRIVING.
THE FEMALE-DRIVER OF THE CAR THAT STRUCK THE FLEEING CAR AND HER CHILD WERE TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL TO BE TREATED FOR MINOR INJURIES.