AN EMERSON, NEBRASKA WOMAN WAS KILLED IN A ONE-VEHICLE ROLLOVER ACCIDENT EARLIER THIS MONTH.
ON AUGUST 15TH, DAKOTA COUNTY SHERIFF’S DEPUTIES WERE DISPATCHED TO THE 1800 BLOCK OF NORTH BLUFF ROAD.
THEY FOUND A FORD TAURUS HAD STRUCK A TREE BEFORE COMING TO REST. THE DRIVER, 28 YEAR OLD ELIZABETH FIGUEROA OF EMERSON WAS DEAD AT THE SCENE.
THE CAUSE OF THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.
Home Local News EMERSON WOMAN KILLED IN ROLLOVER ACCIDENT
EMERSON WOMAN KILLED IN ROLLOVER ACCIDENT
AN EMERSON, NEBRASKA WOMAN WAS KILLED IN A ONE-VEHICLE ROLLOVER ACCIDENT EARLIER THIS MONTH.