THE CEDAR COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS SEARCHING FOR A YANKTON MAN WHO FLED THE SCENE OF A PURSUIT TUESDAY NIGHT.
AROUND 5:30 P.M., THE OFFICE WAS NOTIFIED THAT SOUTH DAKOTA AUTHORITIES WERE PURSUING A BLUE CAR NEAR WYNOT, NEBRASKA.
DEPUTIES DEPLOYED STOP STICKS AND TOOK A FEMALE PASSENGER INTO CUSTODY. THE DRIVER, NATHAN MURPHREE FLED ON FOOT INTO A CORN FIELD AND REMAINS AT LARGE.
MURPHREE IS 6-FOOT TALL AND 150 POUNDS. HE HAS BROWN EYES AND BROWN HAIR AND WAS LAST SEEN WEARING RED SHORTS.
HE IS NOT CONSIDERED TO BE A DANGER TO THE PUBLIC, BUT IF YOU SEE HIM, YOU ARE ASKED TO CALL 911 IMMEDIATELY.
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CEDAR COUNTY AUTHORITIES SEARCH FOR YANKTON MAN
THE CEDAR COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS SEARCHING FOR A YANKTON MAN WHO FLED THE SCENE OF A PURSUIT TUESDAY NIGHT.