THUNE SAYS INFRASTRUCTURE BILL IS JUST TOO EXPENSIVE

REPUBLICAN U.S. SENATOR JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA VOTED NO WHEN THE ONE POINT TWO TRILLION DOLLAR INFRASTRUCTURE BILL WAS UP FOR A VOTE IN THE SENATE.
THUNE WAS IN MITCHELL ATTENDING DAKOTAFEST AND GAVE HIS THOUGHTS ON THE MEASURE:
THUNE30 OC…..LOT OF PROBLEMS :19
THUNE SAYS OVERALL, THE BILL IS JUST TOO EXPENSIVE:
THUNE31 OC…..PAYING FOR STUFF :22
HE SAYS THE STATE IS SITTING ON HUNDREDS OF MILLIONS OF FEDERAL DOLLARS THAT COULD BE REDIRECTED:
THUNE32 OC……..PUT ON THE DEBT :21
THUNE SAYS HE COULD BE INTERESTED IN A SLIMMED DOWN VERSION IF THAT RETURNS FROM A HOUSE-SENATE CONFERENCE COMMITTEE.
Jerry Oster WNAX