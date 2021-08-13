HEELAN’S CLASSES OF 1960 & 61 GATHER FOR HIGH SCHOOL REUNIONS

THE PANDEMIC CAUSED A POSTPONEMENT OF MANY EVENTS LAST YEAR, INCLUDING HIGH SCHOOL CLASS REUNIONS.
TO MAKE UP FOR THAT, BISHOP HEELAN CATHOLIC HIGH SCHOOL’S CLASSES OF 1960 AND 61 ARE HOLDING A JOINT REUNION THIS WEEKEND.
BRENDAN BURCHARD WAS PART OF THE GRADUATING CLASS OF 1960:
HEELAN1 OC……..A GREAT OCCASION. :22
BURCHARD SAYS MANY OF THOSE COMING BACK TO SIOUX CITY HAVE NOT SEEN THE NEW HEELAN HIGH SCHOOL BUILDING AND CAMPUS:
HEELAN2 OC………FORWARD TO IT. :23
JIM ANDERSON IS PART OF HEELAN’S CLASS OF 61, SHARING THEIR 60TH REUNION:
HEELAN3 OC……IT IS. :17
BURCHARD HAS NEVER REALLY LEFT HEELAN, BECOMING A TEACHER, COACH AND MENTOR AT THE SCHOOL OVER MUCH OF THE PAST 60 YEARS:
HEELAN4 OC………A LEGEND. :20
AROUND 100 PEOPLE ARE EXPECTED TO ATTEND THE REUNION AT HEELAN HIGH.