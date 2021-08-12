THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WILL REVISE THEIR PLANS FOR NEXT THURSDAY’S ANNUAL BACK TO SCHOOL NIGHT.
THE ANNUAL EVENT GIVES STUDENTS AND FAMILIES A CHANCE TO TOUR THE SCHOOLS, MEET TEACHERS AND DROP OFF SCHOOL SUPPLIES.
IN AN EFFORT TO ALLOW FOR MORE SOCIAL DISTANCING, ELEMENTARY SCHOOL FAMILIES ARE ASKED TO SCHEDULE APPOINTMENTS BETWEEN 4 AND 6 P.M. FOR TK AND KINDERGARTEN.
KIDS IN 1ST THROUGH 5TH GRADE CAN SCHEDULE APPOINTMENTS BETWEEN 5 AND 7 PM. MIDDLE SCHOOL STUDENTS ENTERING 6TH GRADE ARE INVITED TO TOUR THEIR SCHOOL AND MEET THEIR TEACHER BETWEEN 5 AND 7 P.M. AND HIGH SCHOOL 9TH GRADERS MAY TOUR THE SCHOOL BETWEEN 6 AND 8 P.M.
FOR MORE INFORMATION VISIT SIOUXCITYSCHOOLS.ORG
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SOCIAL DISTANCING AT BACK TO SCHOOL NIGHT
THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WILL REVISE THEIR PLANS FOR NEXT THURSDAY’S ANNUAL BACK TO SCHOOL NIGHT.