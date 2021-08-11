IN THE AFTERMATH OF LAST MONDAY’S PROTEST AT CITY HALL REGARDING THE REMOVAL OF A CAMP OF HOMELESS PEOPLE FROM THE WEST END OF DOWNTOWN, THE CITY OF SIOUX CITY HOSTED A PUBLIC MEETING ON THE LOCAL HOMELESS TUESDAY NIGHT.
LOCAL ORGANIZATIONS SERVING THE HOMELESS AND CITY OFFICIALS TOOK SUGGESTIONS FROM THE PUBLIC ON SERVICES PROVIDED TO THE HOMELESS AND WAYS TO IMPROVE THE PROCEDURES WHEN THE CLEANUP OR REMOVAL OF TRANSIENT CAMPS BECOMES NECESSARY.
OFFICIALS HOPE TO CONTINUE TO RECEIVE INPUT AND FIND RESOLUTIONS TO ASSIST THE CITY’S HOMELESS POPULATION.
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PUBLIC MEETING ON SIOUX CITY’S HOMELESS
IN THE AFTERMATH OF LAST MONDAY’S PROTEST AT CITY HALL REGARDING THE REMOVAL OF A CAMP OF HOMELESS PEOPLE FROM THE WEST END OF DOWNTOWN, THE CITY OF SIOUX CITY HOSTED A PUBLIC MEETING ON THE LOCAL HOMELESS TUESDAY NIGHT.