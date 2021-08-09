USD PREPARES FOR NEW ACADEMIC YEAR

STUDENTS RETURN TO SOUTH DAKOTA UNIVERSITY CAMPUSES IN A FEW WEEKS.
USD PRESIDENT SHEILA GESTRING SAYS THEY ARE PLANNING ON A NORMAL START TO THE FALL TERM:
SHEILA4 OC….. SCHOOL YEAR STARTS :24
GESTRING SAYS THEY ARE READY TO CHANGE PLANS IF NECESSARY:
SHEILA5 OC….HUMANLY POSSIBLE :14
GESTRING SAYS SHE IS GETTING INPUT FROM A TEAM OF HEALTH CARE EXPERTS ON THE DELTA VARIANT AND OTHER FACTORS:
SHEILA6 OC….ALWAYS BEEN :22
GESTRING SAYS THEY PLAN TO HAVE ALL CLASSES IN PERSON, ON CAMPUS.
Jerry Oster WNAX