UNITYPOINT HEALTH TO REQUIRE ALL EMPLOYEES TO BE VACCINATED

UNITYPOINT HEALTH IS THE LATEST HEALTH SYSTEM TO REQUIRE ITS STAFF TO BE VACCINATED FOR COVID-19.
THE SYSTEM INCLUDING ST. LUKE’S OF SIOUX CITY SAYS IT WILL REQUIRE ITS MORE THAN 33,000 TEAM MEMBERS TO BE VACCINATED AGAINST COVID-19.
UNITYPOINT HEALTH WILL REQUIRE ALL EMPLOYED TEAM MEMBERS, REGARDLESS OF WHETHER THEY PROVIDE DIRECT PATIENT CARE OR NOT, TO BE FULLY VACCINATED BY NOVEMBER 1ST.
CLAY HOLDERMAN, PRESIDENT AND CEO OF UNITYPOINT HEALTH. SAYS AFTER THOUGHTFUL CONSIDERATION, WE BELIEVE THIS VACCINATION REQUIREMENT WILL HELP KEEP OUR TEAM MEMBERS, PATIENTS AND COMMUNITIES AS HEALTHY AS POSSIBLE.
TEAM MEMBERS WHO CHOOSE NOT TO BECOME VACCINATED WILL BE SUBJECT TO VOLUNTARY RESIGNATION OR TERMINATION.
THEY MAY REQUEST AN EXEMPTION FOR MEDICAL OR RELIGIOUS REASONS, WHICH IS CONSISTENT WITH THE HEALTH SYSTEM’S PRACTICE FOR OTHER REQUIRED VACCINES.
A TEMPORARY DEFERRAL WILL BE AVAILABLE FOR PREGNANT TEAM MEMBERS.