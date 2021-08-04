SIOUX CITY PUBLIC SCHOOL STUDENTS WILL ALSO RECEIVE FREE MEALS

JUST AS SOUTH SIOUX CITY ANNOUNCED LAST WEEK, ALL STUDENTS IN THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WILL RECEIVE FREE MEALS FOR THE 2021-2022 SCHOOL YEAR AS PART OF THE USDA’S EXTENSION OF THE FREE BREAKFAST AND LUNCH PROGRAM.
STUDENTS IN ALL SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT SCHOOLS, INCLUDING VIBE ACADEMY, THE NEW VIRTUAL SCHOOL, WILL RECEIVE FREE BREAKFAST AND LUNCH. ALTHOUGH SCHOOL MEALS WILL BE PROVIDED AT NO COST TO ALL CHILDREN, SCHOOL FUNDING DEPENDS ON COMPLETED MEAL APPLICATIONS.
FAMILIES ARE ASKED TO SUBMIT A COMPLETE SCHOOL YEAR 2021-22 MEAL APPLICATION AS SOON AS POSSIBLE.
ONLY ONE APPLICATION IS NEEDED PER HOUSEHOLD.
THE APPLICATION FORM IS AVAILABLE ON THE DISTRICT’S WEBSITE.