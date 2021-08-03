TYSON MANDATES ALL EMPLOYEES MUST BE VACCINATED BY NOVEMBER

TYSON FOODS IS REQUIRING ALL ITS CURRENT EMPLOYEES TO BE VACCINATED FOR COVID-19 BY NOVEMBER 1ST AND THE COMPANY WILL NO LONGER HIRE UNVACCINATED PEOPLE.
THE COMPANY HAS OVER 10-THOUSAND EMPLOYEES IN IOWA AND NEBRASKA INCLUDING PLANTS AT DAKOTA CITY AND STORM LAKE.
THE COMPANY SAYS AFTER MONTHS OF ENCOURAGING EMPLOYEES TO GET SHOTS, UNDER HALF OF ITS NATIONAL WORKFORCE HAS BEEN VACCINATED AGAINST COVID-19.
TYSON’S C-E-O SAYS THE COMPANY IS NOW MANDATING VACCINATIONS BECAUSE COVID MUTATIONS LIKE THE DELTA VARIANT ARE MORE CONTAGIOUS AND RESPONSIBLE FOR NEARLY ALL CURRENT COVID-RELATED HOSPITALIZATIONS AND DEATHS.
TYSON WILL PROVIDE A 200-DOLLAR BONUS TO FRONT-LINE WORKERS WHO ARE FULLY VACCINATED.