MORNINGSIDE BEGINS SEARCH FOR NEW PRESIDENT

MORNINGSIDE UNIVERSITY HAS OFFICIALLY LAUNCHED THE SEARCH FOR THE NEXT PRESIDENT OF THE SCHOOL.
CURRENT MORNINGSIDE PRESIDENT JOHN REYNDERS WILL OFFICIALLY RETIRE ON JUNE 30, 2022, AFTER THE UPCOMING 2021-22 ACADEMIC YEAR ENDS.
REYNDERS IS MORNINGSIDE’S LONGEST-SITTING PRESIDENT AT 22 YEARS AND DELAYED HIS RETIREMENT BY A YEAR DUE TO THE PANDEMIC.
A 16-MEMBER PRESIDENT SEARCH COMMITTEE COMPRISED OF MEMBERS OF MORNINGSIDE’S BOARD OF DIRECTORS, STUDENTS, FACULTY, AND STAFF IS OVERSEEING THE SEARCH WITH THE ASSISTANCE OF AGB SEARCH.
APPLICANTS ARE TO SUBMIT MATERIALS BY SEPTEMBER 30TH WITH INTERVIEWS TO TAKE PLACE DURING THE FALL SEMESTER.
THE NEW LEADER SLATED TO BEGIN NEXT JULY 1ST.