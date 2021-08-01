NATIONAL NIGHT OUT ACTIVITIES SET FOR TUESDAY

SIOUX CITY’S NEIGHBORHOOD NETWORK IS INVITING RESIDENTS TO CELEBRATE NATIONAL NIGHT OUT ON TUESDAY EVENING.
SGT. JEREMY MCCLURE OF THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT SAYS IT’S A GREAT WAY TO PROMOTE NEIGHBORHOOD INVOLVEMENT IN POLICE-COMMUNITY PARTNERSHIPS, CRIME PREVENTION ACTIVITIES AND JUST HAVE SOME FUN:
NIGHTOUT1 OC……A GOOD TIME. :15
REPRESENTATIVES OF CITY POLICE AND FIRE DEPARTMENTS, AND AREA AGENCIES AND ORGANIZATIONS WILL BE AT THE NINE LOCATIONS:
NIGHTOUT2 OC………IN YOUR NEIGHBORHOOD. :11
THE NATIONAL NIGHT OUT TAKES PLACE TUESDAY FROM 6:00 P.M. TO 8:00 P.M. AT THE FOLLOWING LOCATIONS:
GRANDMA MOOS PARK: 221 CECELIA STREET
HOST: GREENVILLE PROJECT AREA COMMITTEE
RIVERSIDE LUTHERAN CHURCH: 1817 RIVERSIDE BOULEVARD
HOST: RIVERSIDE PROJECT AREA COMMITTEE
COOK PARK: 505 MARKET STREET
HOST: WESTSIDE NEIGHBORHOOD COALITION
DALE STREET PARK: 1514 DALE STREET
HOSTS: JONES STREET NEIGHBORHOOD AND ROSE HILL NEIGHBORHOOD COALITION
LATHAM PARK: 1915 SOUTH LEMON STREET
HOST: MORNINGSIDE LUTHERAN CHURCH
ST. MARK LUTHERAN CHURCH: 5200 GLENN AVENUE
HOST: ST. MARK LUTHERAN CHURCH
ST. JOHN LUTHERAN CHURCH: 2801 JACKSON STREET
HOST: ST. JOHN LUTHERAN CHURCH
LEEDS SPLASH PAD: 3810 41ST STREET
HOST: LEEDS COMMUNITY CLUB
MARY J. TREGLIA COMMUNITY HOUSE: 900 JENNINGS STREET
HOST: MARY J. TREGLIA COMMUNITY HOUSE